Ukrayna açıkladı: Rusya kaç asker kaybetti?

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Rus ordusunun 24 Şubat-27 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu 22 bin 400 asker kaybetti, 185 uçak, 155 helikopter, 939 tank, 2 bin 342 zırhlı araç, 421 top, 149 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1666 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 207 insansız hava aracını da kaybetti.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 59 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu, füze ve topçu birliklerinin 573 hedefi ateş altına aldığını belirtti.

Hava savunma füze sistemleriyle farklı yerlerde Ukrayna’ya ait 18 insansız hava aracını, bunun dışında İlyiçevka yerleşim biriminde havada Toçka-U taktik füzesini vurduklarını açıklayan Konaşenkov, şu bilgileri verdi:

“Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 141 uçak, 110 helikopter, 607 insansız hava aracı, 273 hava savunma füze sistemi, 2 bin 596 tank ve zırhlı araç, 296 çok namlulu roketatar, 1134 obüs ve havan topu, 2 bin 413 özel askeri araç imha edildi.”