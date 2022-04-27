AB: Rusya şantaj yapıyor

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus enerji şirketi Gazprom'un bazı AB üyesi ülkelere doğal gaz akışını kesmesinin ardından açıklamada bulundu.

Gazprom'un tek taraflı olarak Avrupa'daki müşterilere gaz tedarikini durdurduğuna işaret eden von der Leyen, bunun Rusya'nın doğal gazı bir şantaj aracı olarak kullanmaya yönelik girişimi olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesmesinin "haksız ve kabul edilemez" olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun Rusya'nın güvenilmez bir doğal gaz tedarikçisi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden von der Leyen, "Bu senaryoya karşı hazırlıklıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB üyesi bütün ülkelerle yakın temas halinde olduklarını, alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

AB ülkelerinin böyle bir senaryo için acil durum planları oluşturduğunu anlatan von der Leyen, bu çerçevede gaz koordinasyon toplantısı yapıldığı bilgisini verdi.

Von der Leyen, AB ülkelerinin bu duruma ortak müdahale planı hazırladıklarını belirtti.

Doğal gazda alternatif kaynaklar bulmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini bildiren von der Leyen, "Avrupa'da enerji arz güvenliğini sağlamak için Avrupa ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Von der leyen, bu durumdan etkilenen AB üyesi ülkelerle birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.