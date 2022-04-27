Neçirvan Barzani üst düzey ABD heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne askeri ve siyasi desteğe balğlı olduğunu vurgulayan Stroul, Peşmerge’nin DAİŞ’le mücadeledeki rolü ve bedellerinin ülkesi için anlamlı olduğunu söyledi.

Neçirvan Barzani de ABD ve Uluslararası Koalisyona, terörle mücadeledeki desteği için teşekkür etti.

İki taraf Irak’taki siyasi çıkmazın son bulması için tarafların işbirliği yapmasının önemine değinerek, Kürdistani tarafların Erbil-Bağdat sorunlarının çözümünde birlik olması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, DAİŞ’in son dönemde Irak ve Suriye’deki saldırılarının ciddi bir tehdit olduğuna da vurgu yapıldı. DAİŞ’le mücadelenin Peşmerge-Irak ordusu işbirliği ve Koalisyon desteğiyle sürmesinin önemine işaret edildi.

Şengal’in durumunun normalleştirilmesi, Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Peşmerge’nin birleştirilmesi ve reformlar gibi konular da ele alındı.