Politika

Rusya’dan İngiltere’ye yaptırım misillemesi

Rusya’nın, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldığı açıklandı.
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dünya Rusya İngiltere yaptırım

HABER MERKEZİ

Rusya, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, karşılıklılık temelinde İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında Rusya'nın yaptırım kararı aldığı ifade edildi.

Yaptırım kararı alınan İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı.

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