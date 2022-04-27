Ali Babacan: Seçimlere kendi adımızla, kendi logomuzla gireceğiz

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Ali Babacan sosyal medyada da paylaştığı mesajında, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" dedi.

“Belli ki Sayın Erdoğan seçim dönemini başlattı. Biz seçimlere hazırız” diyen Ali Babacan, “DEVA Partisi hazır. Ve biz kazanacağız. Kendisi gerilimi istediği kadar artırmaya çalışsın. Her seçim döneminde gererek, kutuplaştırarak seçim almaya çalışıyor. Biz bu seçim dönemini nefrete ve öfkeye teslim etmeyeceğiz. Huzur kazanacak. Aklına ne geliyorsa tek imzayla yapıversin. Bu otoriter rejimi değiştireceğiz. Ülkemiz derin bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.

“ALTILI MASADA VERDIĞIMIZ BÜTÜN SÖZLERİN ARKASINDAYIZ”

“Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız” ifadelerini kulanan Babaca, “Ortak çalıştığımız konularda, her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle iş birliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Bunu herkesin bilmesini arzu ederim” dedi.

6’lı masayla ilgili sözlerinin arkasında olduklarını tekrarlayan Babacan 24 Nisan’da yaptıkları son toplantıya dikkat çekti. Son liderler zirvesinde yapılan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının tarifini yaptıklarını hatırlatan Babacan, “Ortak cumhurbaşkanı adayı seçimlerde başarı sağlamak için önemli olacaktır. Mutabakat sağlanamazsa farklı seçeneklere de bakılır. A planımız 6’lı masada ortak aday oluşturup tek adayla seçimlere girmek. A planımız bu” değerlendirmesinde bulundu.