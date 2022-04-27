Politika

Lavrov: Ukrayna'nın güneyindeki bölgeler kendi kaderlerini kendileri belirleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın güneyinde Rus ordusunun kontrolüne giren bölgelerin Rusya'ya katılıp katılmayacağıyla ilgili olarak, "Ukrayna halkı kendi kaderini kendisi belirleyecek" dedi.
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dünya Rusya Sergey Lavrov Ukrayna Kherson Eritre

HABER MERKEZİ

Lavrov, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Mohamed Saleh ile Moskova'da yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Kherson bölgesi dahil Ukrayna'nın güneyindeki bazı bölgelerin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına girdiğini hatırlatarak, "Ukrayna'nın güneyindeki bu yerler dahil Rusya'nın yeni harita şeklinden bahsedilebilir mi?" şeklindeki sorusunu cevaplayan Lavrov, "özel askeri operasyonun" sivil halkın korunmasına yönelik yapıldığını ifade etti.

Ukrayna'da sivillerin kendi ülkesinde militarizmden ve neo-Nazizm'den zarar gördüğünü, Ukrayna yönetiminin Rus kültürü ve dilini yok etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu söyleyen Lavrov, şunları ifade etti:

"Elbette insanlar böyle bir totaliter baskı altında bulunuyor. Bu insanların ruh halini öncelikle birinci sıraya koymak gerekir. Özel askeri operasyonu ilan ettiğimizde şundan yola çıktık: Ukrayna halkı kendi kaderini kendisi belirleyecek. Onlar karar vermeli, başkaları değil. Ukrayna uzun yıllardır dış kontrol altında, insanlar bundan yoruldu."

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