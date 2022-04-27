Başkan Barzani, MEDA Başkanı ile Irak’taki siyasi krizi görüştü
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, MEDA İletişim, Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Fahri Kerim'i kabul etti.
Selahaddin’de gerçekleşen görüşmede, Irak’taki gelişmeler ele alındı.
Irak’taki siyasi krizin aşılmasının yollarının konuşulduğu görüşmede, krizin nedenleri de değerlendirildi.
Iraklı siyasi tarafların krizin aşılması için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, krizin uzamasından halkın zarar gördüğü bildirildi.