Politika

Başkan Barzani, MEDA Başkanı ile Irak’taki siyasi krizi görüştü

Selahaddin’de gerçekleşen görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler ele alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Fahri Kerim Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, MEDA İletişim, Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Fahri Kerim'i kabul etti.

Selahaddin’de gerçekleşen görüşmede, Irak’taki gelişmeler ele alındı.

Irak’taki siyasi krizin aşılmasının yollarının konuşulduğu görüşmede, krizin nedenleri de değerlendirildi.

Iraklı siyasi tarafların krizin aşılması için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, krizin uzamasından halkın zarar gördüğü bildirildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv