Politika

Rusya: 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan ettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
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HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Norveç'teki büyükelçiliğinde görevli bazı çalışanların istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.

Bu nedenle, Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Norveç'in Moskova'daki büyükelçiliğinde çalışan 3 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi" ifadesi kullanıldı.

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Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğinden bir yetkili diplomatın bakanlığa çağrıldığı, Tokyo'nun "açıkça Rus karşıtı bir politika izlediği, Batı'nın Rusya'ya karşı iftira yaymak için yürüttüğü kampanyalara katıldığı" belirtildi.

Japonya'da toplumda Rus karşıtı histerinin yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, buna ilave olarak 8 Rus diplomatın Japonya'dan sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

Bu sebepler ve karşılıklılık ilkesi gereği 8 Japon diplomatın Rusya topraklarını 10 Mayıs'tan önce terk etmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, "(Japonya Başbakanı) Kişida yönetimi, Rus-Japon ilişkileri için emsalsiz adımlar atarak uzun yıllar boyunca biriken karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin olumlu yönlerini yok etti" ifadeleri kullanıldı.

 

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