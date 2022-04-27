Bakanlar Kurulu’nda Başbakan’ın İngiltere ziyareti görüşüldü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının başında Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’ye resmi ziyaretine ilişkin bilgi vererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere eski başbakanları ve bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

Görüşmelerde, İngiltereli tüm yetkililerin Kürdistan Bölgesi ile tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladıklarını aktaran Başbakan, Londra temaslarında ele aldıkları dosyalarla ilgili gerekli çalışmaları yürütmeleri için ilgili bakanlıkları görevlendirdi.

Bakan Kurulu Sekreterliği ve Dış İlişkiler ofisi söz konusu dosyaların takibiyle görevlendirilirken, toplantının ikinci oturumunda yüksek öğretimle ilgili bazı dosyalar ele alındı.

Elektrik konusunun da gündeme geldiği toplantıda Başbakan, elektrik durumunun iyileştirilmesi için ilgili bakanlıkları görevlendirdi.

Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı, tebrik edilirken, 1 ile 5 Nisan arasında bayram tatili uygulamasının olacağı belirtildi.