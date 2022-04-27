ABD’li üst düzey yetkiliden Peşmerge’ye destek vurgusu

ERBİL (K24)

ABD'nin Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform adımlarını desteklediklerini kaydederek Peşmerge’ye destek vurgusunda bulundu.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in ABD'nin Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

DAİŞ tehlikesinin yanı sıra Peşmerge ve Irak ordusunun rolü, ABD ve Uluslararası Koalisyonun desteğinin konuşulduğu görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar, Irak ve bölgenin siyasi ve askeri durumu ele alındı.

Görüşmede, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in selamını Pşemerge Bakanı İsmail’e ileten Stroul, Peşmerge güçlerinin bölgenin güvenliğindeki rolünden övgüyle söz etti.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformları desteklediklerini kaydeden Stroul, ABD’nin bölgenin huzur içerisinde ve terörden arındırılmış bir şekilde kalmasını istediğini belirterek, Peşmerge ve Irak ordusuyla çalışmaya devam edeceklerinin ifade etti.

Güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerin doldurulması, Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkiler ve Erbil ile Bağdat arasında kurulacak 2 ortak askeri tugay da görüşmede gündeme geldi.