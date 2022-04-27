Yaşam

Urfa-Suruç yolunda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Urfa-Suruç karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi.
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kürdistan Urfa Suruç Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Kaza, Urfa-Suruç karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Organize sanayi çıkışında Fehmi K. tarafından kullanılan otomobil henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 GJ 628 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Fehmi K. olay yerinde hayatını kaybederken 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe tek şeritten sağlandı.  

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Ambulanslarla Urfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan yarlılardan Halit Ö. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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