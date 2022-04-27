Danimarka: Covid-19 aşılamalarını durduruyoruz

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Danimarka Sağlık Müdürlüğü (SST) Salgın Hastalıklar Direktörü Bolette Soborg, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde virüsün kontrol altına alındığını ve Covid-19'a karşı bağışıklıkta ülkenin "iyi mevkide" olduğunu söyledi.

Soborg, "Covid-19'a karşı aşılama programını bir süreliğine durduracağız" diyerek, aşılamaları 15 Mayıs'tan itibaren durdurmayı planladıklarını söyledi.

SST Salgın Hastalıklar Direktörü, "Sonbahardan itibaren salgının durumuna göre aşılamalara yeniden başlayabiliriz. Profesyonel değerlendirmeler sonucu kimlerin ne zaman aşı olabileceğine göre süreç işleyecek" dedi.

ÜLKENİN YÜZDE 81'İ İKİ DOZ AŞILI

Şubat ayından itibaren bütün Covid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı Danimarka'da, nüfusun yüzde 81'i iki doz aşılarını yaptırırken ülkenin yüzde 61'ine ise güçlendirici doz uygulandı.

Ülkede coronavirüs vaka artışları şubattan bu yana 40 binlerden yaklaşık 1000'e düşerken virüs kaynaklı can kayıpları da ortalama 20'li rakamlarda gelişiyor.