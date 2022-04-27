Politika

DAİŞ, Kerkük’te federal polis güçlerini hedef aldı

Terör örgütü DAİŞ mensuplarının Kerkük’te federal polis güçlerine saldırdığı bildirildi.
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Federal polis güçleri
Federal polis güçleri
kürdistan Kerkük DAİŞ

KERKÜK (K24)

Terör örgütü DAİŞ, Kerkük’te federal polis güçlerine saldırdı.

K24 Kerkük muhabiri, DAİŞ’in Kerkük’te 2 saldırı gerçekleştirdiğini ve federal polis güçleriyle DAİŞ arasında bir süre çatışmaların yaşandığını bildirdi.

DAİŞ’in ilk saldırısının Kerkük’ün güneyinde federal polis güçlerini hedef aldığı belirtildi.

İkinci saldırının ise Kerkük’ün güneyindeki Reşadi nahiyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Reşadi nahiyesindeki saldırının ardından federal polis güçleriyle DAİŞ arasında yarım saat çatışma yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Federal polisten yaşamını yitiren ve yaralananların olmadığı bildirildi.

 

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