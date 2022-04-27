DAİŞ, Kerkük’te federal polis güçlerini hedef aldı
KERKÜK (K24)
Terör örgütü DAİŞ, Kerkük’te federal polis güçlerine saldırdı.
K24 Kerkük muhabiri, DAİŞ’in Kerkük’te 2 saldırı gerçekleştirdiğini ve federal polis güçleriyle DAİŞ arasında bir süre çatışmaların yaşandığını bildirdi.
DAİŞ’in ilk saldırısının Kerkük’ün güneyinde federal polis güçlerini hedef aldığı belirtildi.
İkinci saldırının ise Kerkük’ün güneyindeki Reşadi nahiyesinde gerçekleştiği ifade edildi.
Reşadi nahiyesindeki saldırının ardından federal polis güçleriyle DAİŞ arasında yarım saat çatışma yaşandığı bilgisine ulaşıldı.
Federal polisten yaşamını yitiren ve yaralananların olmadığı bildirildi.