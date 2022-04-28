Politika

Erdoğan’dan Suudi Arabistan’a ziyaret

Erdoğan, Suudi Arabistan’a 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor.
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erdogan
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, “ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde” bulunulacak.

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