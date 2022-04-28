Yaşam

Elon Musk Twitter’dan sonra Coca Cola’ya göz dikti

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasından iki gün sonra, gözünü Coca Cola'ya diktiğini duyurdu.
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ABD Elon Musk Coca Cola

HABER MERKEZİ

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Coca-Cola'yı içeceğe "kokaini geri koymak" için satın almak istediğini açıkladı. Musk'ın paylaşımı, milyarderin Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasından iki gün sonra geldi.

Bununla birlikte, Musk'ın Coca-Cola hakkındaki yorumları büyük ihtimalle alay konusu olsa da, bazı tarihsel gerçekleri de taşıyorlar. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885'te Atlantalı bir eczacı olan John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı.

O zamanlar Pemberton'ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, İçeceği "patentli bir ilaç" ve "beyin toniği" ve "entelektüel içecek" olarak nitelendirdi.

The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesi, kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiğini ancak 1900'lerde içecekten çıkarıldığını da bildirdi.

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