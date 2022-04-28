Politika

Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 800’e yakın askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 800 asker, 187 uçak, 155 helikopter ve 970 tank kaybettiğini bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Rus ordusunun 24 Şubat-28 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu toplamda 22 bin 800 asker kaybetti, 187 uçak, 155 helikopter, 970 tank, 2 bin 389 zırhlı araç, 431 top, 151 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1688 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 215 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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