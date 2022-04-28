Başbakan ile Hollandalı heyet ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher başkanlığındaki heyeti kabul etti. Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi H.E. Michel Rentenaar da heyette yer aldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin selamlarını ileten Bakan Schreinemacher, Kürdistan Bölgesi’yle ticaret, yatırım ve tarım alanında ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Destek ve yardımlarından dolayı Hollanda’ya teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, 9’uncu Hükümet Kabinesi’nin çalışma programında Kürdistan ekonomisinin güçlü bir altyapıya kavuşturulması için gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine vurgu yapıldığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nde bankacılık sisteminin geliştirilmesi imkanları, küçük işletmelerin desteklenmesi, iklim değişikliği ve ekonomiye etkisi, göçmen sorunu gibi konular da görüşmede ele alındı.