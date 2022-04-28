Politika

Başbakan ile Hollandalı heyet ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Hollanda heyetiyle ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Liesje Schreinemacher - Mesrur Barzani
Liesje Schreinemacher - Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Hollanda

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher başkanlığındaki heyeti kabul etti. Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi H.E. Michel Rentenaar da heyette yer aldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin selamlarını ileten Bakan Schreinemacher, Kürdistan Bölgesi’yle ticaret, yatırım ve tarım alanında ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Destek ve yardımlarından dolayı Hollanda’ya teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, 9’uncu Hükümet Kabinesi’nin çalışma programında Kürdistan ekonomisinin güçlü bir altyapıya kavuşturulması için gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine vurgu yapıldığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nde bankacılık sisteminin geliştirilmesi imkanları, küçük işletmelerin desteklenmesi, iklim değişikliği ve ekonomiye etkisi, göçmen sorunu gibi konular da görüşmede ele alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv