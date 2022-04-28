Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi Alman Meclisi’nde kabul edildi

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Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) verdiği önergeye Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) de destek verdi. Önergeye aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Sol Parti ise karşı oy kullandı.

"Avrupa'daki barış ve özgürlüğü savunma" adlı önerge 586 "evet", 100 "hayır" oyuyla kabul edilirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı.

Kabul edilen önergeyle hükümetin Ukrayna'ya ağır silahlar ve farklı silah sistemleri sevk edebilmesine olanak sağlanıyor.

Ancak silah sevkiyatı NATO üyeleriyle yakın iş birliği içinde değerlendirilecek.

Önergeye "hayır" oyu kullanan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Ukrayna'ya silah teslimatlarının bir sonucu olarak nükleer savaş riski konusunda uyarıda bulundu.

KREMLİN: UKRAYNA VE DİĞER ÜLKELERE SİLAH TEDARİKİ KITANIN GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Ukrayna’ya sürekli silah tedariki çağrısıyla ilgili, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariki eğilimi başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlığı kışkırtan eylemlerdir” ifadesini kullandı.

Truss, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısında bulunmuş ve ayrıca Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve özgürlüklerini koruma yeteneğine sahip olmasını sağlamanın gerekli olduğunu bildirmişti.