Politika

Irak İHA üretimine başladı

Irak, Irak-Suriye sınırının yanı sıra enerji ve petrol boru hatlarını gözetleyecek keşif İHA’larının üretimine başladı.
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Irak İHA ırak

HABER MERKEZİ

Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Dereci, Irak’ın 2 çeşit insansız hava aracı (İHA) üretimine başladığını açıkladı.

Irak resmî televizyonuna konuşan Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Dereci, 2 farklı türde keşif İHA’larının üretimine başladıklarını bildirdi.

Dereci, keşif İHA’larının Suriye-Irak sınırının yanı sıra enerji ve petrol boru hatlarını gözetleyeceklermiş ifade etti.

Iraklı yetkili, İHA’ların özel sektör işbirliğiyle üretileceğini kaydederek, Askeri Sanayi bütçesinin sıfır olduğunu dile getirdi.

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