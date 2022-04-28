Irak İHA üretimine başladı
HABER MERKEZİ
Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Dereci, Irak’ın 2 çeşit insansız hava aracı (İHA) üretimine başladığını açıkladı.
Irak resmî televizyonuna konuşan Irak Askeri Sanayi Konseyi Başkanı Muhammed Sahib Dereci, 2 farklı türde keşif İHA’larının üretimine başladıklarını bildirdi.
Dereci, keşif İHA’larının Suriye-Irak sınırının yanı sıra enerji ve petrol boru hatlarını gözetleyeceklermiş ifade etti.
Iraklı yetkili, İHA’ların özel sektör işbirliğiyle üretileceğini kaydederek, Askeri Sanayi bütçesinin sıfır olduğunu dile getirdi.