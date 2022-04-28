Biden: Oligarkların varlıklarını satıp, Ukrayna'ya yardım edelim

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ABD Başkanı Biden, yaptırım listesindeki Rus oligarkların el konulan mal varlıklarının satılıp, elde edilen gelirin Ukrayna halkına yardım olarak gönderilmesi için ABD Kongresi'nden yetki istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya yardımlar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna'nın Rusya'ya karşı 2 aydır büyük bir mücadele verdiğini" ve "bunun bedelinin ucuz olmadığını" söyleyen Biden, bu konuda bugün Kongre'ye yeni talepler gönderdiğini belirtti.

Biden, Kongre'nin daha önce Ukrayna'ya yardımlar için onayladığı fonun tükendiğine işaret ederek bugün 20,4 milyarı askeri, 8,5 milyarı ekonomik, 3 milyarı insani, 500 milyonu gıda üretimi yardımı olmak üzere toplam 33 milyar dolar ek fon talebinde bulunduğunu aktardı.

'OLİGARKLAR, RUS SİYASİ YOZLAŞMASININ BİR PARÇASI'

Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi için de Kongre'ye bir paket gönderdiklerini aktaran Biden, "Oligarklar, Rus siyasi yozlaşmasının bir parçası. Bunlar kötü insanlar. Onların lüks evlerine, yatlarına ve diğer mal varlıklarına el koyacağız. Kongre'nin yetkisiyle, oligarkların el konulduktan sonra satılan mal varlıklarından elde edilen fonlar Ukrayna'ya yardımda kullanılabilir" dedi.

Rusya'nın şu anda enerji sektörünü de diğer ülkelere karşı "silah" olarak kullandığını ifade eden Biden, "Rusya'nın yaptırımlardan kurtulmak için diğer ülkeleri yıldırmasına ve onlara şantaj yapmasına izin vermeyeceğiz. Rusya'nın, saldırılarının sonuçlarından kaçmak için benzin ve gazı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Güney Kore, Japonya, Katar ve diğer ülkelerle çalışıyoruz" diye konuştu.

'NÜKLEER SİLAH KULLANIMI KONUSUNDA BOŞ YORUMLAR YAPILMAMALI'

Ukrayna'daki savaşı kışkırtan tarafın Rusya olduğunu söyleyen Biden, "Putin, tıpkı bu savaşı başlatma kararı verdiği gibi, bu savaşı bitirme kararı da verebilir" ifadelerini kullandı.

Biden, Rusya'nın nükleer silahlar konusunda yaptığı açıklamalar konusunda ise "Hiç kimse, nükleer silahların kullanılmasına ya da kullanılma ihtimaline yönelik boş yorumlarda bulunmamalıdır. Bu, sorumsuzca olur" dedi.

Joe Biden, ocak-mart dönemine ait gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisinde ekonominin küçülme göstermesine ilişkin "Resesyon konusunda endişeli değilim" şeklinde konuştu.

Ekonominin istihdam rakamları konusunda 1970'den bu yana en iyi konumda olduğunu belirten Biden, birçok konuda ekonominin güçlendiğini savundu.