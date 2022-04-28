Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile Cidde’de bir araya geldi.

Erdoğan, Kral Selman tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirildiği ve iş birliğinin geliştirilmesinin imkanlarının ele alındığı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Suudi Arabistan ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gergin bir şekilde seyretmesinin ardından geliyor.

Kısa bir süre önce Türkiye tarafından Cemal Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan’a devredilmişti.

Öte yandan, Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik ediyor.