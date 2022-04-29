Ukrayna: Rusya, BM Genel Sekreteri’nin ziyareti sırasında Kiev'i vurdu

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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu akşam saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırıları hatırlatarak, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov başkentimizi ziyaret ettiğinde, Rusya Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu. Rusya, bu iğrenç barbarlıkla Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da paylaşımında Guterres'in Kiev'i ziyareti sırasında Rusya'nın şehri seyir füzeleriyle vurduğuna işaret ederek, "Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var. Moskova'dan kartpostal mı? Rusya hala BM Güvenlik Konseyi'nde yer alıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Rusya dün akşam saatlerinde Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatmış, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söylemişti.

GUTERRES: UKRAYNA İLE HER ADIMI KOORDİNE EDEREK ÇABALARIMIZI ARTIRACAĞIZ

Bu arada Guterres, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, "Size söz veriyorum Ukrayna hükümeti ile her adımı koordine ederek çabalarımızı artıracağız" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, “Güvenlik Konseyi bu savaşı önleme, savaşa son verme konusunda elinden geleni yapmadı ve başarısız oldu, bu büyük bir haya kırıklığı ve hüsran ama 1400'den fazla BM çalışanı sahada cesur Ukraynalı örgütlerle her gün yan yana Ukrayna halkı için çalışıyor" dedi.