Politika

Blinken: ABD'nin müttefikleriyle arasındaki boşluğu Rusya doldurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un müttefikleriyle savunma işbirliği alanında bıraktığı boşluğun "Rusya tarafından doldurulduğuna" işaret etti.
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ABD Antony Blinken silah satışı Rusya

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki bütçe oturumunda Amerikan dış politikasını değerlendirirken ülkesinin, yabancı ülkelere silah satışlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Blinken, Güney Carolina Vekili Joe Wilson'ın, "Bana göre bizim yabancı askeri satışlarımız gereksiz bürokrasiyle sekteye uğruyor. Mesela Türkiye ve Hindistan gibi müttefiklerimize yardım edip onlarla çalışmamız için bu bürokrasiyi nasıl aşabiliriz?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

"Sizinle aynı fikirdeyim, bizim yabancı satışlarda daha iyisini yapmamız gerekiyor, özellikle aciliyeti olanlarda. Bu durum dürüst olmak gerekirse yürütme erkini ilgilendiriyor, tabii Kongre'yi de. Bu önemli bir nokta çünkü eğer biz bu ülkelere ortak olabilme pozisyonunda olursak Rusya ile öteden beri savunma ilişkisi olan pek çok ülke bu ilişkilerini yeniden gözden geçirir."

ABD'nin müttefikleriyle savunma işbirliği alanında bıraktığı boşluğun "Rusya tarafından doldurulduğuna" işaret eden Blinken, ABD'nin bu ülkelere silah satış süreçlerinin daha hızlı yürümesi noktasında Kongre ile daha yakın çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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