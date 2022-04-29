Bayram öncesi dolar ve euroda son durum

HABER MERKEZİ

Piyasalar haftanın ve ayın son iş günü yoğun bir veri akışı bekliyor. Yurt içinde ticaret, turizm istatistikleri ve bankacılık raporu izlenirken, yurt dışında Almanya GSYH, ABD kişisel gelir ve harcamalar daha öncelikle takip edilecek.

Haftanın ve ayın kapanış gününde, döviz kurları yatay başlangıç yaparken dolar/TL 14,78-14,79, euro/TL ise 15,57'de işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI

Avrupa'nın Rus petrolüne yaptırım yönünde adım atacağı beklentisi fiyatları yükseltirken ayın son işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 108 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan GSYH verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasıyla yükselse de, Fed'in faizleri öngörülenden daha hızlı artıracağı beklentileri nedeniyle aylık bazda Eylül'den bu yana en büyük kaybını vereceği düşünülüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 1.907 dolara yükseldi.