Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında 2018'den bu yana en ciddi krizlerden birinin çıkmasına yol açan Cemal Kaşıkçı davasının Riyad'a devredilmesinin ardından iki günlük Suudi Arabistan ziyaretine başladı.

Erdoğan dün akşam Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Suudi Arabistan devlet ajansı SPA, "İki lider Suudi Arabistan - Türkiye ilişkilerinin durumunu ve nasıl geliştirilebileceğini değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Körfez Bölgesi'ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrarımız ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz" dedi.

Erdoğan, bu ziyaretin "dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını da ekledi.

Ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız" ifadelerini kullanmıştı.