Politika

Ukrayna: Kiev'deki saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Foto: AP
Foto: AP
dünya Rusya Ukrayna Rus ordusu

HABER MERKEZİ

Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'nde, dün, "Artem" uçak füzesi üretim fabrikasını hedef alan füzelerden biri, fabrikanın karşısında bulunan, sivillerin yaşadığı bir binaya isabet etti.

Olay yerinde enkaz çalışmaları devam ederken buraya gelen vatandaşların eşyalarını binadan çıkardığı görüldü.

Yapılan açıklamalara göre, saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

“RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 219 ÇOCUK ÖLDÜ”

Öte yandan Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1550'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı belirtildi.

 

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