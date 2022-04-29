Yaşam

Küresel ısınma: 4 bin virüs insanlar ve hayvanlar arasında yayılacak

Bilim insanları, küresel ısınmanın 2070'e kadar insanlar ve hayvanlar arasında 4 bin virüsün yayılmasına neden olacağı tespitinde bulundu.
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HABER MERKEZİ

Yeni bir araştırma, küresel ısınmanın hayvan türleri arasında yeni virüslerin yayılmasına neden olacağını ve ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıkların, hayvanlardan insanlara sıçraması riskini artıracağını ortaya koydu.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliğinin hastalıkların memeliler arasında bulaşması üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini inceledi.

Bilim insanları küresel ısınmanın 3 binden fazla memeli türünü göçe zorlayacağını ve bu türlerin birbirleriyle karşılaşmalarının 2070'e kadar 4 bin virüsün yayılmasına sebep olacağını belirtti.

Araştırmaya göre, bu karşılaşmaların yüzde 90'ı yarasalar vasıtasıyla olacak ve çoğu Güneydoğu Asya'da gerçekleşecek.

Türlerin karşılaşmalarının nerede olacağını tahmin etmek için bilgisayar modellemesi kullanıldı.

Araştırmanın yazarlarından Greg Albery, bu virüslerin her birinin hayvan sağlığını etkileme ve insanlar arasında da yayılma ihtimali olduğunu söyledi.

Albery, 4 bin virüsün yayılmasının yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını boyutunda yeni salgınlar anlamına gelmediğinin altını çizdi.

 

 

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