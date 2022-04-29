Ukrayna: Rusya’nın asker kaybı 23 bine yükseldi

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Rus ordusunun 24 Şubat-29 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Rus ordusu 23 bin asker kaybetti, 189 uçak, 155 helikopter, 986 tank, 2 bin 418 zırhlı araç, 435 top, 151 roketatar sistemi ve 73 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1695 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 229 insansız hava aracını da yitirdi.

RUSYA: 2 BİN 638 UKRAYNA TANKI İMHA EDİLDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin, gece boyunca 112 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu, füze birliklerinin 13 nesneyi yok ettiğini açıkladı.

Igor Konaşenkov, topçu birliklerinin 975 yeri ateş altına aldığını ifade etti.

Rus hava savunma sistemleriyle 13 insansız hava aracının havada vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar, 142 uçak, 111 helikopter, 634 insansız hava aracı, 278 hava savunma füze sistemi, 2 bin 638 tank ve zırhlı, 304 çok namlulu roketatar, 1175 obüs ve havan topu, 2 bin 467 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.