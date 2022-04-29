Peşmerge: DAİŞ saldırısı püskürtüldü

ERBİL (K24)

Terör örgütü DAİŞ, Diyala, Ramadi ve Kerkük sınırlarında Haşdi Şabi ve Irak ordu güçlerine saldırılarını arttırdı.

Saldırıların büyük çoğunluğunun gece düzenlenmesi dikkat çekiyor.

Peşmerge Güçleri 144. Tugayı’nın açıklamasına göre DAİŞ mensupları dün gece saat 22.00’de Kifri ilçesinde saldırı girişiminde bulundu.

Açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin saldırıya karşılık verdiği ve DAİŞ mensuplarının geri çekildiği kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, Peşmerge Güçleri’nin herhangi bir kayıp vermediği bilgisi paylaşıldı.

PEŞMERGE’DEN UYARI: DAİŞ HAREKETE GEÇTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde K24’e konuşan Peşmerge Güçleri komutanlarından Bextiyar Muhammed, “DAİŞ, 2014 yılında işgal ettiği bölgelerin tamamında şu an küçük gruplarla harekete geçmiş durumda. Ara ara da Irak güçleri ve Haşdi Şabi’ye saldırılar düzenliyor” demişti.

DAİŞ’in harekete geçebilmesinin Irak’taki siyasi çıkmaz ve yeni hükümetin kurulamaması olduğunu belirten Muhammed, Irak ile Peşmerge Güçleri arasında da istihbarat hariç diğer konularda koordinasyonun zayıf olduğuna işaret etmişti.

Peşmerge Güçleri komutanlarından Cemal Heme Reşid ise DAİŞ’in Irak’ın bazı bölgeleri ile Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki hareketliliğine ilişkin, “Irak güçleri o bölgelerde gündüz cadde ve tepelerdeler, gece ise ortalıkta görünmüyorlar” diye konuşmuştu.

Heme Reşid, Peşmerge Güçleri olarak nerede olursa olsun tüm bileşenleri ayrım gözetmeksizin koruduğunu vurgulamıştı.