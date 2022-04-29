Norveç limanları Rus gemilerine kapatılıyor

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Devlet televizyonu NRK'de yayınlanan bir haberde, Norveç hükümetinin, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağı ve bu kapsamda ülkedeki limanların Rus gemilerine kapatılacağı, Rusya'dan deniz yoluyla yük taşımacılığının yasaklanacağı belirtildi.

Limanların Rus gemilerine 7 Mayıs'tan itibaren kapatılacağı, balıkçı gemilerinin ise yasak kapsamına dahil edilmeyeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay Norveç parlamentosunda çevrim içi yaptığı konuşmada, Norveç hükümetinden, hava savunma füzeleri talep etmiş ve "limanlarını Rus gemilerine kapatma" çağrısında bulunmuştu.

Norveç Savunma Bakanlığı, 20 Nisan'daki açıklamasında Ukrayna'ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiklerini bildirmişti.

Rusya’dan Norveç, İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine yaptırım kararı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus karşıtı yaptırımlarına ve Rus yetkililere yönelik sınırlamalarına Norveç’in yanı sıra İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları'nın da katıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararları alındı. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklandı” ifadeleri kullanıldı.