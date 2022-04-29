Politika

Başkan Barzani’nin ofisinden Sadr’la ilgili iddiaya yalanlama

Başkan Mesud Barzani’nin ofisi, Başkan Barzani ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr arasındaki iletişimde sorun yaşandığına dair iddiaları yalanladı.
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kürdistan Mesud Barzani Mukteda es-Sadr Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisi, bazı Kürdistan ve Irak medyasında yer alan Başkan Barzani ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr arasındaki iletişimde sorun yaşandığına dair iddiaları yalanladı.

Başkan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, bazı Kürdistan ve Irak medyasından Sadr’ın Başkan Barzani’nin telefonuna çıkmadığına dair haber yer aldığı kaydedilirken, “İddianın temelsiz olduğunu Kürdistan ve Irak kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi.

Başkan Barzani ile Sadr arasında çok iyi derecede saygı ve güven olduğunun kaydedildiği açıklamada, iddiaları gündeme getirenlerin siyasi süreçteki başarısızlıklarını gizlemeye çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, son dönemde azalan siyasi hareketliliğin Ramazan ayından olunmasından kaynaklandığı bildirdi.

25 Ekim'de gerçekleşen seçimlerin ardından Kürdistan Demokrat Partisi, Şii Sadr Hareketi ve Sünni Siyade Koalisyonu ittifak oluşturmuştu.

 

 

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