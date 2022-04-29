Bağdat’ta DAİŞ’li iki canlı bomba öldürüldü

HABER MERKEZİ

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, terör örgütü DAİŞ’in Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nda olası saldırılarının önlenmesi için Irak ordusunun teyakkuzda olduğu açıkladı.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Ahmed Salim, Ramazan ayının son günleri ve bayramda tüm güvenlik güçlerinin teyakkuzda olacağını kaydederek, özellikle de çarşı ve pazarlardaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Bayram Namazı kılınacak yerler ve kalabalık alanlarda hazırlıkların yapıldığını kaydeden Salim, güvenlik önlemlerinin 5 Mayıs’a kadar devam edeceğini bildirdi.

2 canlı bombanın Bağdat’ta eylem yapmak için fırsat kolladığını, ancak güvenlik güçlerinin takipte olduğunu vurgulayan Salim, istihbaratın verdiği bilgi doğrultusunda Muhammed Saddam Meşhedani isimli üst düzey bir DAİŞ ve başka bir DAİŞ’li canlı bombanın Bağdat’ın Tarmiye bölgesinde öldürüldüğünü ifade etti.