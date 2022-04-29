Hükümetten hizmet projeleri için 300 milyar dinarı aşkın bütçe

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 306 milyar 639 milyon dinarlık bütçenin Kürdistan Bölgesi vilayetleri ve bağımsız yönetimlerdeki hizmet projelerine harcanmasına onay verdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi, hükümetin programı kapsamında Başbakan Mesrur Barzani’nin 306 milyar 639 milyon dinarlık bütçenin hizmet projelerine harcanmasını onayladı.

Konuyla ilgili yayımlanan Bakanlar Kurulu belgesinde, söz konusu bütçenin vilayetlere daha çok hizmetin ulaştırılması için kullanılacağı bildirildi.