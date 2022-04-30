PKK’nin kaçırdığı KYB’li yetkili serbest bırakılmadı

RANYE (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Raperin Şube Yardımcısı Muhammed Şah Merwan, 20 Nisan’da Kandi Dağı eteklerindeki Sile köyünde bulunan bağına gittiği sırada PKK unsurları tarafından alıkonuldu.

K24’ün edindiği bilgiye göre Merwan’ın 2 gün içerisinde serbest bırakılması bekleniyordu ancak KYB resmi medyasında yer alan, Eş Başkan Bafil Talabani’nin PKK’ye 72 saatlik süre verdiği aksi takdirde yanıt verileceği açıklaması üzerine PKK, KYB’li yetkiliyi serbest bırakmaktan vazgeçti.

Bu gelişmeden sonra KYB medyasında konuya ilişkin herhangi bir haber yer almazken, Bafil Talabani’nin söz konusu açıklaması da birkaç saat sonra silindi.

Edinilen bilgiye göre Merwan’ın serbest bırakılması için KYB üst düzey yönetimi, PKK’yle iletişim halinde.

K24 Ranye muhabirinin ulaştığı Merwan’ın ailesi ise konuyla ilgili KYB’nin tavrını beklediklerini söyledi.

Merwan’ın kaçırılma nedeniyle ilgili kameraya konuşmak istemeyen aile üyeleri, PKK’nin bu konuda herhangi bir gerekçe ortaya koymadığını ifade etti.

55 yaşındaki Muhammed Şah Merwan, daha önce KYB’ye bağlı Zanyari İstihbarat Ajansı’nın Ranye Komitesi Başkanlığını yapıyordu.