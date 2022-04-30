BM lideri Kiev’deyken düzenlenen saldırıda neler yaşandı?

Azad Altun / KIEV (K24)

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kenti terk eden sivillerin yavaş yavaş evlerine dönerken Rusya’nın saldırısına hedef oldu. Yetkililerden alınan bilgiler, günde 50 bine yakın Kievlinin evlerine döndüğü yönündeydi. Dükkanların ve alışveriş merkezlerinin yeniden açıldığı Kiev’de, Rusya tarafından sivillerin oturduğu bir binaya yapılan saldırı, şehirde yeniden tedirginliğe yol açtı.

28 Nisan’da tam da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le basın toplantısı düzenlerken, Rus ordusunun attığı füzeler Kiev’e bağlı Lukyanivka’da sivillerin oturduğu 25 katlı bir binaya isabet etti. Binanın 1, 2 ve 3. katları ağır hasar alırken 10 kişin yaralandığı ve Ukraynalı gazeteci bir kadının ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırı esnasında binada oturan evli çift, yaşadıklarını K24’e anlattı.

Olga Bortnik, “2 füze art arda düştü. İşten henüz gelmiştik ve eve yeni girmiştik. Patlamayla birlikte balkona çıktık, riskleri hesaplayıp kaçış yolu bulmak için durumu kontrol ettik. O esnada itfaiye ekiplerine haber verildi. Bir süredir saldırı gerçekleşmiyordu. Biz de şaşkındık ve çok korktuk. Olay sonrası hemen pasaport vs. gibi bazı acil ihtiyaçlarımızı toplayıp kendimizi dışarı attık” diye konuştu.

Kırım tarafından yapıldığı anlaşılan saldırı sonrasında Rus yetkililerce yapılan açıklamada Ukrayna’ya ait Uzay Roket Üretimi yapılan Artem isimli fabrikanın hedef alındığı öne sürüldü. Ancak füzelerden birinin hedef aldığı sivillere ait bina, saldırı sonucunda kullanılamaz hale gelince hayatta kalan bina sakinleri savaş korkusuyla birlikte artık kalacak bir evlerinin de olmadığını vurguluyor.

Mihaylo Vovçinski isimli sivil ise olay anını şu şekilde anlattı:

“Biz 14. katta oturuyoruz. İlk patlamadan sonra ne olduğunu anlamak için pencerenin önüne geldim. İkinci patlamayla balkona çıktık. Önce temiz bir hava yükseldi yerden. Sonrasında siyah bir duman ve çok ağır bir koku kapladı ortalığı. Durumun aciliyetini fark edince, sadece bazı önemli ihtiyaçlarımızı, bukalemunumuzu ve yemeğini kaptığımız gibi kendimizi sokağa attık.”

Saldırı sonrasında Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı basına yaptığı açıklamada Rusya’nın sivil insanları hedef aldığını ve dünyanın artık bunu görmesi gerektiğini belirtti. Aynı şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın toplamda 5 füze attığını; bunlardan üçünün havada etkisiz hale getirildiğini diğer ikisinin ise düştüğünü söyledi. Zelenskiy ayrıca bu saldırıların Ukrayna tamamen özgürleşene kadar devam edeceğinin bir işareti olduğunu belirterek, zafere ulaşana kadar asla rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.