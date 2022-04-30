Irak Başbakanı: Çözüm için elimizde sihirli değnek yok

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, el-Sabah gazetesine verdiği demeçte, “Irak’taki durumu çözmek ve mevcut tıkanıklıktan kurtarmak için yeniden güven sağlanmasına ihtiyaç var. Siyasi söylemle çözüm olmaz” dedi.

Kazimi, “Elimizde, bu durumu çözecek sihirli bir değnek yok” ifadesini kullandı.

Geride kalan iki yıl içinde Irak’ın ekonomisini, Arap ülkeleri düzeyinin üzerine çıkardıklarını belirten Kazimi, doların değerinin arttırılmasının da Irak hükümetinin planı olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

IRAK’TA SİYASİ KRİZ

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimler sonrası halen yeni hükümet kurulamadı.

Irak Parlamentosu’nda yeni cumhurbaşkanı seçimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Yeni cumhurbaşkanı seçildikten sonra hükümeti kurma görevini bir adaya verecek.