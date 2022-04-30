Piyasalarda gözler Fed’in kararında

HABER MERKEZİ

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Fed öncülüğünde hazırlanan yüksek faiz ortamı özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısını güçlendirirken, küresel büyüme üzerinde artan riskler de fiyatlamaları zorlaştırdı.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9'u gördü.

Gelecek hafta ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere oldukça yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.

AVRUPA'DA GÖZLER BOE'YE ÇEVRİLDİ

Avrupa borsaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler perşembe günü BoE'nin faiz kararına çevrildi.

Tahvil piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağı tahmin edilirken, karar metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da önem arz ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika değişimine henüz ayak uydurmamasının pay piyasalarındaki satış baskısını törpüledi.