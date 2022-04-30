Politika

Şırnak’ta bir asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta sürdürülen operasyonda bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Şırnak operasyon asker

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta sürdürülen “Eren Abluka-5 Operasyonu”nda Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden operasyonda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldığı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

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