Üst düzey Irak heyeti Şengal’de: Gündem PKK

ŞENGAL (K24)

K24 muhabiri; Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Şemri, Kara Kuvvetleri Komutanı ve İstihbarat Sorumlusu’nun Şengal’e ulaştığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre bölgenin güvenlik durumu ve PKK unsurlarının Şengal’deki varlığının ne olacağı konuları görüşülecek.

İki hafta önce bölgede Irak ordusuyla PKK arasında gerginlik yaşanmıştı.

Gerginlik sonrası üst düzey askeri heyet bir ziyarette bulunmuştu. Bu, heyetin gerginlik sonrası ikinci ziyareti oluyor.