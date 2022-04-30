Rusya: Ukrayna’ya ait 142 uçak düşürdük

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 142 uçak, 112 helikopter ve 2 bin 656 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli füzelerle 5 Ukrayna askeri unsurunu vurduk. Bunların arasında Berzovoye, Vozdvişenka, Pokrovskoye ve Barvenkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat ve akaryakıt deposu, ayrıca milliyetçi birliklerin ve askeri teknik araçların toplandığı bölge vardı” ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 9 askeri teknik araçlar ve birliklerin toplandığı yeri hedef aldığını aktaran Konaşenkov, füze birliklerinin 4 Ukrayna askeri unsurunu, topçu birliklerinin ise 389 askeri unsuru ateş altına aldığını söyledi.