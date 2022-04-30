Kazimi'den Suudi Arabistan ile İran arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

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El Sabah gazetesine konuşan Irak Başbakanı, Suudi Arabistan ile İran arasında Bağdat’taki görüşmelerin 5. turunun oldukça olumlu geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Suudi Arabistan ve İranlı kardeşlerimiz, bölgedeki mevcut durumun talepleriyle orantılı olarak diyalog konusuna büyük bir sorumluluk içinde davranıyor. Biz anlaşmanın yakın olduğuna ikna olduk. Irak, bölgesel istikrarı sağlamak için bölge ülkeleri arasındaki anlaşmanın gerçekleşmesini sağlamanın herkesin çıkarına olduğu inancında.”

Bu arada Iraklı diplomatlar, Mustafa Kazimi’nin Bağdat’taki görüşmelerin 5. turunun son oturumuna kendisinin de katıldığı aktardı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, hafta içinde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile İran arasındaki görüşmelerin 5. turunun “olumlu” seyrettiğini ve iki ülke arasında diplomatik temsilin yeniden başlamasıyla sonuçlanabileceğini duyurmuştu.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNDE KIRILMA NOKTASI

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.

Amerikan “The Atlantic” dergisine 3 Mart'ta röportaj veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'la ilgili olarak, "Onlar bizim komşumuz. Ebediyen de komşumuz olacaklar. Ne biz onlardan kurtulacağız ne onlar bizden kurtulacak. Bu yüzden sorunu çözmeli ve bir arada yaşamanın yollarını aramalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında 16 Mart'ta yapılması planlanan görüşmeler ise Suudi Arabistan'da birçoğu Şii olmak üzere 81 kişinin bir günde idam edilmesinin ardından Tahran tarafından geçici olarak ertelenmişti.

Uzmanlara göre, Suudi Arabistanlı ve İranlı yetkililer arasında 2021'in ekim ayında Irak'ta yapılan seçimler sonrası ülkedeki siyasi istikrarsızlıkla ilgili sebeplerden dolayı yaklaşık 7 aydır kesintiye uğrayan görüşmeler ve ilişkileri yeniden canlandırmada Yemen konusu kilit bir rol oynuyor.