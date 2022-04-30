Yaşam

Bazı Kürt kentleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Kürt kentlerinde halen devam eden gök gürültülü sağanağa ilişkin uyarıda bulundu.
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kürdistan yağış Sağanak yağış Diyarbakır

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; bazı Kürt kentlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Buna göre, devam eden gök gürültülü sağanağın, Elazığ, Adıyaman, Urfa ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney ile doğu, Antep'in kuzey ve doğu, Diyarbakır'ın güney ve batı ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel ile aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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