Esad genel af için kararname çıkardı

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 30 Nisan tarihinden önce işlenen terör suçları için genel af sağlayan bir kanun hükmünde kararname çıkardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bugün aktardığı habere göre kararnamede, ‘bir insanın ölümüne yol açanlar hariç, 2022'den önce işlenen terör suçları için genel af’ öngörülüyor.

Kararda, bu affın kişilik hakkını etkilemediği ve zarar gören kişinin her halükarda yetkili hukuk mahkemesinde dava açabileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı 7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.