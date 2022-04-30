Politika

Irak ve Kürdistan Bölgesi için yeni toz taşınımı uyarısı

Afrika’dan gelen toz taşınımının Irak’ın birçok vilayetinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’ni etkisi altına alacağını duyuruldu.
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Irak toz taşınımı Kürdistan Bölgesi Ninova Kerkük

HABER MERKEZİ

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü, Afrika’dan gelen toz taşınımının Irak’ın birçok vilayetinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’ni etkisi altına alacağını duyurdu.

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü’nün Tahmin Birimi Müdürü Haydar Habib, bu gece geç saatlerden itibaren Afrika’dan gelen toz taşınımının Irak’ın batı ve kuzey bölgelerini etkisi altına alacağını belirtti.

Habib, toz taşınımının Kerkük, Ninova, Bağdat ve Irak’ın orta bölgelerini etkileyeceğini ifade etti.

Toz taşınımıyla birlikte sıcak hava dalgasının da geleceği kaydedilirken, hava sıcaklıklarının 30 dereceye yükseleceği bildirildi.

Toz taşınımının etkisinin pazartesi akşamına kadar devam edeceği ve görüş seviyesinin düşeceği belirtildi.

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