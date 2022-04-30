Sağlık

Türkiye’de 11 can kaybı, 1772 vaka

Türkiye’de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, bin 772 vaka tespit edildi.
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türkiye salgın coronavirüs

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, bin 772 vaka tespit edildi.

3147 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu, 119 bin 264 test yapıldı.

Ayrıca Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatasının aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edildiğini belirterek, "Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" bilgisini verdi.

İyileşen sayılarının yeni vakaların üzerinde olduğunu ifade eden Koca, "Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha ağır ve Kovid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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