İspanya'da şampiyon Real Madrid

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La Liga’nın 34. haftasında lider Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Espanyol’u konuk etti.

Rodrygo (2), Asensio ve Benzema’nın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan eflatun-beyazlılar, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş olurken, en yakın takipçisi Sevilla’nın 17 puan önünde yer alıyor.

Real Madrid bu galibiyetle 81 puana ulaşırken, 3. sırada yer alan ve 1 maçı eksik Barcelona’nın 63 puanı bulunuyor.

Real Madridli futbolcular son düdükle birlikte gelen galibiyetin ardından, şampiyonluk coşkusunu da tribünleri dolduran taraftarıyla birlikte yaşadı.

Üst üste 5. galibiyetine ulaşan Real Madrid, 34 hafta sonunda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan topladı. Madrid ekibi, bu sezon 34 maçta 73 gole ulaşırken, tüm lig maçlarında kalede yer Courtois ise 14 maçta kalesini gole kapattı.