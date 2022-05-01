Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, gündemdeki yerini koruyan cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu.

Kararı 6 partinin birlikte vereceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum, kararı 6'lı masa olarak beraber alacağız, bir kişinin çıkıp ‘Ben adayım’ demesi asla doğru değil. Son yayınladığımız bildiride cumhurbaşkanı adayının niteliklerini saydık, bu niteliklere sahip olan birini seçeceğiz. 6 liderin tarihsel bir sorumluluğu var, hiçbirimiz kendi partimizin gözüyle olaylara bakmıyoruz, hepimiz ortak olarak Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Kendisine yöneltilen, “Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin” sözünüz hâlâ tartışılıyor. Özellikle iktidar medyası sürekli olarak “Net bir şekilde adaylık açıklaması yaptı” diyor. Siz “Eğer ittifak beni cumhurbaşkanı adayı gösterirse kabul ederim” sözünü ilk olarak bana verdiğiniz röportajda söylemiştiniz. Şimdi soruyorum, yukarıdaki sözünüzle gerçekten adaylığı mı kastettiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

“Bu çok kısa, içi dolu dolu bir manifesto. Bu manifestonun tarihsel değeri var, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor ve bu manifesto aynı zamanda sağduyulu bütün insanların hangi partiden olursa olsun göreve davet edilmesi manifestosudur. Bütün vatandaşlarımızın bana katılmalarını istiyorum çünkü bana katıldıkları zaman şunu söylüyorum; onlara daha güzel, herkesin iş güç sahibi olduğu, daha uygar, itibarı olan, demokrasisi gelişmiş bir Türkiye, 5'li çetelere çalışan değil kendi halkına hizmet eden bir iktidar vaat ediyoruz. Bana katılmayacaksanız yolumuzdan çekilin çünkü biz iktidara yürüyoruz.”

Kılıçdaroğlu ayrıca 6 parti olarak “Anlaşacağız, mutlaka anlaşacağız" ifadelerini kullandı.