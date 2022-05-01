Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den İşçi Bayramı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Kürdistan ve dünya işçilerini kutladı.
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kürdistan Mesrur Barzani İşçi Bayramı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, “İşçi Bayramı dolayısıyla Kürdistan ve dünya işçilerini en içten şekilde kutluyorum” ifadesini kullandı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistan işçilerinin, Kürdistan Bölgesi’nin inşa süreci ve ekonomik altyapısının oluşturulmasındaki rol, hizmet ve emeklerine önem veriyor, saygı duyuyor. Hükümet, işçi haklarının korunması, daha iyi bir yaşam ve sağlıklı çalışma imkanlarının sunulmasına olan bağlılığını yinelemektedir.

Dünya İşçi Bayramı kutlu olsun.”

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