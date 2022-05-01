Politika

Neçirvan Barzani: Ülkenin inşasında işçilerin önemli rolü var

Neçirvan Barzani, Kürdistan’ın inşası ve kalkınmasında işçilerin önemli rolü olduğunu belirtti.
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kürdistan Neçirvan Barzani İşçi Bayramı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin bayramını kutlayarak başarı dileklerini ifade etti.

İşçi sınıfının Kürdistan toplumunun etkili bir parçası olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, işçilerin Peşmergelikte ve mücadelede aktif katılımları, ülkenin inşa ve kalkınmasında da gözle görülür rolleri olduğunu vurguladı.

İşçi haklarına saygı gösterilmesi, yaşam ve onurlarının korunması gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, hakları ve çalışma saatlerinin korunması için işçi örgütleri ve sendikalarının daha aktif olması gerektiğini belirtti.

Neçirvan Barzani, “Bu vesileyle işçilerin tüm hak ve meşru taleplerine olan desteğimizi yineliyor, Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarının da yasal çerçevede Kürdistan işçilerinin yaşam ve geçimlerini, iş sırasında yaşamını yitirenlerin ailelerini gözetmesi gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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