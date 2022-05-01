Politika

Taksim’e yürümek isteyenlere müdahale: Onlarca gözaltı

İstanbul’da 1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim Meydanı’na yürümek isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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türkiye 1 Mayıs taksim meydanı gözaltı

HABER MERKEZİ

İstanbul’da 1 Mayıs için Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis tarafından müdahale edildi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde her sene olduğu gibi bu sene de sıkı güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

VALİLİKTEN GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi.

Ancak ‘izinsiz’ grupların Taksim'e çıkmak istediği belirtilen açıklamada, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

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